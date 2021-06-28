Оглашен приговор убийце рязанского бизнесмена Заварзина

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, на стадии следствия добровольно активно способствовал расследованию преступления, что было учтено ему при назначении наказания.

Рязанский областной суд огласил приговор 38-летнему гражданину Украины, который убил рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

В феврале 2018 года мужчина приехал в Москву по приглашению заказчиков для совершения убийства потерпевшего. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили работу с зарплатой около 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций Москвы. Осужденный получил нож и информацию для убийства, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы.

Несколько дней мужчина следил за потерпевшим в Рязани, выбирая время и место преступления. Вечером в один из дней в феврале 2018 года подозреваемый прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался, пока приедет его автомобил. Когда тот выходил из него, преступник подошел к нему и нанес 11 ударов ножом. Потерпевший через несколько часов скончался в больнице скорой помощи.

Подозреваемый скрылся и выехал из страны. Его объявили в международный розыск и задержали в октябре 2018 года в Польше, а затем экстрадировали в Россию.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, что учли при назначении наказания.

Ему назначили 16 лет в колонии строгого режима. Напомним, подозреваемого в убийстве оправдали и отпустили в зале суда.