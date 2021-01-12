В деле об убийстве рязанского бизнесмена Громова сократилось число подозреваемых

Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын.

В суд передали дело о заказном убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова. Фигурантами проходят три человека, сообщила пресс-служба облсуда. Ранее их было пять.

Одному из подозреваемых вменяют преступления, предусмотренные пунктом «з» части 2 статьи 105, частью 2 статьи 222, частью 2 статьи 326 УК, двоим — частями 4, 5 статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105, частью 2 статьи 222, частью 2 статьи 326 УК.

По версии следствия, обвиняемые согласились убить Громова за деньги. Для этого они купили огнестрельное оружие и патроны. В сентябре 2019 года двое мужчин остановили автомобиль, за рулем которого был потерпевший, и несколько раз выстрелили из пистолета в голову и туловище бизнесмена.

Тело Громова с огнестрельными ранениями нашли в машине около Спасска. Убийцы сутки ждали его на трассе. Дочь одного из подозреваемых заявила о непричастности отца к убийству.

Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын.

В ходе предварительного следствия обвиняемые давали признательные показания и содействовали следствию.