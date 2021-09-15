В Рязани отменили оправдательный приговор подозреваемому в организации убийства бизнесмена Заварзина

Ранее 18 мая Лазовскому вынесли оправдательный вердикт и отпустили в зале суда.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор в отношении Тимура Лазовского, обвиняемому в организации заказного убийства бизнесмена Александра Заварзина. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба рязанского облсуда.

Ранее 18 мая Лазовскому вынесли оправдательный вердикт и отпустили в зале суда.

Напомним, Заварзина убили в феврале 2018 года. Исполнитель прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал и вышел из автомобиля, тот несколько раз ударил его ножом. От травм бизнесмен скончался в больнице. Убийца скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, наниматель и исполнитель выехали за пределы России. Подозреваемого задержали в Польше. Во вторник, 14 сентября, приговор убийце рязанского бизнесмена вступил в силу.