События года. Новые рекорды фигуристки Трусовой

В марте 2021 года на проходившем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию рязанка Александра Трусова заняла итоговое третье место.

В марте на проходившем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию рязанка Александра Трусова заняла итоговое третье место, хотя после короткой программы была 12-ой.

«Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны. Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили», — прокомментировала свой прокат Александра.

Перед стартами в Швеции спортсменка заявила самую сложную программу в истории — рекордные пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом и четверной тулуп. За время выступления в произвольной программе Трусова дважды упала. Из пяти заявленных четверных она выполнила два. За третье место спортсменка получила 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей по курсу).

В мае Александра прекратила свое сотрудничество с тренером Евгением Плющенко и вернулась в группу Этери Тутберидзе, благодаря которой в 2017 году она обрела мировую известность.

А уже в сентябре на контрольном прокате в Челябинске Трусова стала первой в истории женского фигурного катания, кто успешно исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. И этот успех не оказался везением или случайностью .

25 октября Александра выиграла этап Гран-при в США. Отметим, что в первом прокате для женщин, который прошел в ночь на 24 октября, она установила личный рекорд в короткой программе. Произвольную программу рязанка исполнила с одним четверным прыжком — лутцем. Семнадцатилетняя спортсменка смогла завоевать 232,37 балла, опередив другую россиянку Дарью Усачеву на 18 очков.

При этом на лед Лас-Вегаса Трусова вышла с травмой ноги, но этого, кажется, никто не заметил. Оказавшись в столь сложном положении, она оставалась фаворитом и сумела подтвердить это на практике.

«Утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать», — прокомментировала Александра свой волевой поступок.

Фото championat.com