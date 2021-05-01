Фигуристка Трусова и Евгений Плющенко прекратили сотрудничество

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой.

«Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны „старой-новой“ школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко в Instagram.

Тренер пожелал спортсменке побед и добавил, что причины расставания не разглашаются.

Уроженка Рязани Александра Трусова возвращается в «Самбо-70», где тренировалась раньше.

По данным «Матч-ТВ», Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе и уже приняла участие в тренировке.