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Рязанка Александра Трусова стала первой, кто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе
Девушка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный четверной лутц.

Рязанка Александра Трусова стала первой в истории женского фигурного катания, кто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Об этом пишут «Известия». Выступление фигуристки также показали на «Первом канале».

Смотр контрольных прокатов проходил в Челябинске. Там уроженка Рязанской области прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный четверной лутц.

Тем самым она стала первой в истории женского фигурного катания, кто исполнил пять четверных прыжков.

Ранее в 2019 году двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю также исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при. Серебряный призер Игр-2018 Шома Уно прыгнул пять квадов на турнире Lombardia Trophy в 2017 году.