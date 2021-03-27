Фигуристка Трусова завоевала бронзу чемпионата мира

Фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу чемпионата мира. Уроженка Рязани после 12-го места в короткой программе заняла итоговое третье место. За произвольную программу 16-летняя девушка набрала 152,38 балла.

Уроженка Рязани Александра Трусова после 12-го места в короткой программе заняла итоговое третье место на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

Трусова открывала предпоследнюю разминку. Набрав 152,38 балла за произвольную программу и 217,20 балла в сумме за оба проката, она получила бронзовую медаль.

Юбилейный 110-й чемпионат мира по фигурному катанию войдет в историю как первый, на котором весь пьедестал заняли российские одиночницы, сообщает ТАСС. Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46).

«Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны. Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили, — прокомментировала свой прокат Александра Трусова. — Моя цель — выполнять пять четверных, дальше посмотрим».

Напомним, ранее спортсменка заявила самую сложную программу в истории — рекордные пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом во второй половине программы и тулуп.

За время выступления в произвольной программе Трусова дважды упала. Она выполнила два из пяти заявленных четверных прыжков.

В короткой программе спортсменка не справилась с прокатом. Она ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад, получив 64,82 балла.