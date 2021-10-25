Фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США

Ранее в первом прокате для женщин, который прошел в ночь на 24 октября, Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе.

Уроженка Рязани Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил портал « Чемпионат ».

Первый этап серии Гран-при состоялся в Лас-Вегасе.

Девушка исполнила программу с одним четверным прыжком — лутцем. Ей удалось завоевать 232,37 балла. С большим отрывом второй стала россиянка Дарья Усачева — 217,31 балла, на третьем месте оказалась фигуристка из Южной Кореи Ен Ю — 216,97 балла.

Ранее в первом прокате для женщин, который прошел в ночь на 24 октября, Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе.

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