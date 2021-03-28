Стало известно, сколько заработала Трусова за бронзу на чемпионате мира

Стала известна сумма призовых, которую получит уроженка Рязани Александра Трусова за бронзовую медаль чемпионата мира в Стокгольме. Спортсменка получит 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).