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Стало известно, сколько заработала Трусова за бронзу на чемпионате мира
Стала известна сумма призовых, которую получит уроженка Рязани Александра Трусова за бронзовую медаль чемпионата мира в Стокгольме. Спортсменка получит 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

Стала известна сумма призовых, которую получит уроженка Рязани Александра Трусова за бронзовую медаль чемпионата мира в Стокгольме, сообщает sportbox.ru.

Общая сумма призовых мирового первенства по фигурному катанию составляет 868 тысяч долларов — 66,2 миллиона рублей. Ставшая третьей Александра Трусова получит 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержавшая победу, получит 64 тысячи долларов (4,9 миллиона рублей). Занявшая второе место Елизавета Туктамышева заработала 47 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Напомним, впервые в истории чемпионатов мира по фигурному катанию спортсменки из России заняли весь пьедестал.