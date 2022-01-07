События года. Громкие утраты

Одной из печальных тенденций 2021 года стал вызванный совершенно разными причинами уход из жизни многих известных рязанцев.

В 2021 году в Рязанской области зафиксировали рекордные показатели смертности. Только за январь-сентябрь по сообщению Рязаньстата в регионе умерли 16 620 человек. Это на 3 082 человека больше, чем за тот же период 2020 года. За это время население региона снизилось на 10 389 человек, а это два таких города, как Спас-Клепики.

Подобная избыточная смертность обычно наблюдается во время войн, революций стихийных бедствий и эпидемий. Пандемия COVID-19 по всей стране спровоцировала рекордное с 1945 года уменьшение численности населения.

Одной из печальных тенденций 2021 года стала не только аномальная смертность в регионе, но и вызванный совершенно разными причинами уход из жизни многих известных рязанцев.

8 августа не стало генерала-майора полиции Ивана Перова, который с 1995 по 2011 год возглавлял региональное управление внутренних дел. Он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением головы, но врачи не смогли спасти жизнь одного из наиболее опытных рязанских силовиков. По факту смерти также было возбуждено дело по 110 статье уголовного кодекса.

21 ноября ушел из жизни бывший ректор РГУ, академик Российской академии образования Анатолий Лиферов. За 21 год работы на посту ректора он смог поднять некогда заштатный вуз до уровня классического университета. До конца жизни Лиферов продолжал заниматься научной и просветительской деятельностью.

Летом 2021 года рязанская журналистика потеряла сразу нескольких своих ярких представителей. 27 июня не стало спортивного репортера Михаила Солдатова, 6 июля из-за несчастного случая умер директор рязанского бюро «Новой газеты» Роман Сивцов.19 августа после тяжелой болезни скончался обозреватель этого же издания Павел Гресь.

Все трое были настоящими профессионалами и достойными глубокого уважения людьми.