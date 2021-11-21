Ушел из жизни бывший ректор Рязанского госуниверситета Анатолий Лиферов

Анатолий Лиферов, который был ректором Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина с 1986 по 2007 годы, скончался 21 ноября. Об этом сообщает «ВидСбоку».

Анатолий Лиферов, который был ректором Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина с 1986 по 2007 годы, скончался 21 ноября. Об этом сообщает «ВидСбоку».

Лиферову был 81 год. Причина смерти не называется.

«Чем бы он ни занимался — в своей деятельности неизменно проявлял лучшие человеческие и профессиональные качества. Его уход — невосполнимая потеря… Глубоко соболезную родным, друзьям, коллегам и воспитанникам Анатолия Петровича. Светлая память», — написала мэр Рязани Елена Сорокина «ВКонтакте».

Анатолий Лиферов — действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, обладатель более 30 государственных, общественных наград и почетных званий, Почетный гражданин Рязани.