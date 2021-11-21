Ушел из жизни бывший ректор Рязанского госуниверситета Анатолий Лиферов
Анатолий Лиферов, который был ректором Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина с 1986 по 2007 годы, скончался 21 ноября. Об этом сообщает «ВидСбоку».
Анатолий Лиферов, который был ректором Рязанского государственного университета имени
Лиферову был 81 год. Причина смерти не называется.
«Чем бы он ни занимался — в своей деятельности неизменно проявлял лучшие человеческие и профессиональные качества. Его уход — невосполнимая потеря… Глубоко соболезную родным, друзьям, коллегам и воспитанникам Анатолия Петровича. Светлая память», — написала мэр Рязани Елена Сорокина «ВКонтакте».
Анатолий Лиферов — действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, обладатель более 30 государственных, общественных наград и почетных званий, Почетный гражданин Рязани.