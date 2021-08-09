В Рязани умер экс-начальник областного УМВД Иван Перов

70-летний генерал-майор милиции покончил с собой в воскресенье, 8 августа, в загородном доме в Солотче.

В Рязани умер бывший начальник областного УМВД Иван Перов. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает « Новая газета ».

По информации журналистов, 70-летний генерал-майор милиции мог покончить с собой в загородном доме в Солотче.

«Новая» также пишет, что в июле в бассейне его коттеджа утонула девочка.

Уроженец Сапожковского района Иван Перов возглавлял областное управление милиции с 1995 по 2011 год. Позже отправился в почетную отставку, став министром региональной безопасности и контроля. В 2019 году занялся безопасностью и борьбой с коррупцией в Фонде капитального ремонта Рязанской области.