Скончался рязанский журналист Михаил Солдатов

Михаила Солдатова не стало в воскресенье, 27 июня. Ему было 43 года. Солдатов работал пресс-атташе в спортивных клубах Рязани. Последним местом его работы было информационное агентство «Рязанские новости»