Скончался рязанский журналист Павел Гресь

Павел Гресь умер в четверг, 19 августа, в своем доме в Полянах Рязанского района.

Павел Гресь умер в четверг, 19 августа, в своем доме в Полянах Рязанского района. Ему было 58 лет.

Гресь был одним из ветеранов рязанской журналистики. В мае у Павла диагностировали рак легкого, он проходил курс химиотерапии. До последней недели журналист рязанской редакции «Новой газеты» продолжал работать на удаленке.

С 1992 года Гресь публиковался в «Вечерней Рязани», позднее работал корреспондентом «Комсомольской правды» по Рязанской области, возглавлял киевскую редакцию «Экспресс-газеты».

Друзья и товарищи выразили искренние соболезнования его жене Елене Васильевне, дочери Яне Павловне, внучке Алене.

«Павел был… очень веселым человеком. Любил жизнь, но и к смерти относился как-то иронично и спокойно», — написали они.