Стали известны подробности смерти Романа Сивцова

«Пошел строить домик для уточки. Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», — написала жена Романа Сивцова.

Стали известны подробности смерти Романа Сивцова. Об этом сообщила «Новая газета в Рязани» со ссылкой на супругу журналиста.

«Пошел строить домик для уточки. Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», — написала жена Романа Сивцова.

Напомним, Роман умер 6 июля от анафилактического шока. Похоронят директора «Новой газеты в Рязани» в четверг, 8 июля. В Пронске.

Фото «Новой газеты»