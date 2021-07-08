Стали известны подробности смерти Романа Сивцова
«Пошел строить домик для уточки. Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», — написала жена Романа Сивцова.
Стали известны подробности смерти Романа Сивцова. Об этом
«Пошел строить домик для уточки. Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», — написала жена Романа Сивцова.
Напомним, Роман умер 6 июля от анафилактического шока. Похоронят директора «Новой газеты в Рязани» в четверг, 8 июля. В Пронске.
Фото «Новой газеты»