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Событие года. Пожар в рязанской больнице имени Семашко
Несмотря на усилия спасателей и медиков жертвой ЧП стали четыре человека. Благодаря усилиям врачей и пожарных успешно эвакуировали 37 человек, 11 человек, в том числе три сотрудника больницы, получили ожоги.

В ночь с 8 на 9 июня 2021 года в реанимации отделения для больных с коронавирусом рязанской ОКБ имени Семашко произошел пожар.

На место оперативно приехали пожарная служба и машины скорой. Сотрудники МЧС выбили окна, проникли в здание и начать подавать пациентов, сотрудники больницы помогали их вытаскивать, принимали на улице и укладывали на носилки.

Несмотря на усилия спасателей и медиков жертвой ЧП стали четыре человека. Двое погибли на пожаре, один умер в скорой помощи. Еще одна пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице. Благодаря усилиям врачей и пожарных успешно эвакуировали 37 человек, 11 человек, в том числе три сотрудника больницы, получили ожоги.

Медсестру Елену Федорову с ожогами в 75% кожных покровов санавиацией транспортировали в Москву, в ожоговый центр при национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Здание, в котором произошел пожар — один из корпусов больничного комплекса, построенного еще в начале XX века губернской больницы. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, там расположился военный госпиталь, который лично посетил император Николай II. В 2018 году в здании провели капремонт, после которого корпус мало чем отличался от большинства рязанских объектов медицинского назначения. С началом коронавирусной эпидемии там открылась первая в городе «красная зона».

Через неделю после ЧП прямо на рабочем месте следователи задержали главного врача больницы Людмилу Сорокину. Ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По началу вероятной причиной возгорания называлась неисправность аппаратов ИВЛ. Позднее от этой версии отказались и стали говорить о нарушении эксплуатации функциональной кровати с электрическим приводом.

После изучения материалов уголовного дела председатель С. К. России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения для главного врача. В итоге Сорокину не стали заключать под стражу и она по-прежнему является главным врачом больницы имени Семашко.

По решению губернатора пострадавшие на пожаре в зависимости от причиненного вреда получили единовременную компенсацию от 200 до 400 тысяч рублей, семьям погибших выплатили по миллиону рублей.

А медсестру Елену Федорову представили к награждению Орденом Мужества «За самоотверженность и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».