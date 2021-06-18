Суд отказал в запрете определенных действий главврачу больницы имени Семашко

Суд отказал следователю, который ходатайствовал об избрании ограничений Сорокиной. На заседание в Октябрьский районный суд не пустили журналистов.

Суд отказал в избрании главврачу больницы имени Семашко Людмиле Сорокиной меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Суд отказал следователю, который ходатайствовал об избрании ограничений Сорокиной.

Напомним, на заседание в Октябрьский районный суд не пустили журналистов.

Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Главврача ОКБ имени Семашко задержали на рабочем месте.