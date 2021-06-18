\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
Вск, 20
25°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.05 / 73.80 16:59
Нал. EUR 85.77 / 86.70 17:48
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
2 394
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
3 161
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
13 242
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 791
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд отказал в запрете определенных действий главврачу больницы имени Семашко
Суд отказал следователю, который ходатайствовал об избрании ограничений Сорокиной. На заседание в Октябрьский районный суд не пустили журналистов.

Суд отказал в избрании главврачу больницы имени Семашко Людмиле Сорокиной меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Суд отказал следователю, который ходатайствовал об избрании ограничений Сорокиной.

Напомним, на заседание в Октябрьский районный суд не пустили журналистов.

Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Главврача ОКБ имени Семашко задержали на рабочем месте.