Пострадавшую на пожаре рязанскую медсестру санавиацией транспортировали в Москву

Медсестру, которая пострадала при пожаре в реанимации «красной зоны» в больнице имени Семашко ночью в среду, 9 июня, транспортировали в ожоговый центр при национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Пострадавшую на пожаре рязанскую медсестру санавиацией транспортировали в Москву. Об этом сообщил губернатор Николай Любимой на своей странице «ВКонтакте».

Медсестру, которая пострадала при пожаре в реанимации «красной зоны» в больнице имени Семашко ночью в среду, 9 июня, транспортировали в ожоговый центр при национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Для транспортировки задействовали вертолет санавиации.

Предположительно речь идет о 27-летней Елене Федоровой, которая получила 75% ожогов тела.

Еще две медсестры 25 и 26 лет, также пострадавшие на пожаре, находятся на лечении в Областной клинической больнице, их состояние врачи называют удовлетворительным.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.