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Пострадавшим при пожаре в рязанской ОКБ выплатят до 400 тысяч рублей
Пострадавшим во время пожара в рязанской ОКБ имени Семашко по результатам судебно-медицинской экспертизы власти выплатят до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты населения области Валерий Емец.

Пострадавшим во время пожара в рязанской ОКБ имени Семашко по результатам судебно-медицинской экспертизы власти выплатят до 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 12 июня.

Пострадавшие получат выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей, сообщил министр труда и соцзащиты населения области Валерий Емец.

По его словам, губернатор принял решение оказать материальную помощь получившим тяжелый вред здоровью — 400 тысяч рублей, средней тяжести — 200 тысяч рублей.

Заключения судебно-медицинской экспертизы пока еще не получены.

«В настоящее время вносятся изменения в постановление № 7 правительства Рязанской области „Об оказании адресной материальной помощи гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации или в связи с чрезвычайными обстоятельствами“, чтобы пострадавшим в ходе пожара в госучреждении была оказана помощь в том размере, о котором сказал губернатор», — пояснил Емец.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.

Семьям погибших в рязанской больнице выплатят по миллиону рублей.