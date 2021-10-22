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Пострадавшую на пожаре в больнице имени Семашко медсестру представили к награде орденом «Мужества»
Уточняется, что девушку представили к государственной награде за спасение людей при пожаре в больнице.

Пострадавшую на пожаре в больнице имени Семашко медсестру Елену Федорову представили к награде орденом «Мужества». Документ опубликовал региональный минздрав.

Уточняется, что девушку представили к государственной награде за спасение людей при пожаре в больнице.

«Медицинская сестра, которая получила многочисленные ожоги при спасении людей во время пожара представлена к награждению за самоотверженность и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — говорится в документе.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко.