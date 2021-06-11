В рязанской больнице имени Семашко рассказали о смертельном пожаре

Медики эвакуировали больных через окна. На место приехали пожарная служба и машины скорой. Сотрудники МЧС выбила окна, проникли в здание и начать подавать пациентов, сотрудники больницы помогали их вытаскивать, принимали на улице и укладывали на носилки.

В больнице имени Семашко рассказали о пожаре в отделении реанимации, в котором погибли три человека. Сообщение опубликовано в группе медучреждения «ВКонтакте».

В ночь, когда произошел пожар, в отделении было десять пациентов, восемь из них — в «красной зоне», двое — в «зеленой зоне».

Медперсонал совместно с пожарными спас семь человек.

После начала возгорания дежурная врач оценила ситуацию и вызвала пожарную службу. Она оповестила о случившемся дежурного врача.

Вместе с медсестрами врач начала эвакуацию. Из здания вывели и отвели на максимально далекое расстояние двух пациентов «зеленой зоны» реанимации. Сообщение о пожаре отправили дежурным сотрудникам ЛОР-отделения на втором этаже здания.

После этого медики начали эвакуировать больных через окна. На место приехали пожарная служба и машины скорой. Сотрудники МЧС выбила окна, проникли в здание и начать подавать пациентов, сотрудники больницы помогали их вытаскивать, принимали на улице и укладывали на носилки. Кого-то на месте реанимировали, некоторых пациентов переложили на каталки скорой и направляли в другие медучреждения или в инфекционное отделение больницы имени Семашко.

«На данный момент весь персонал, спасавший пациентов, находится в шоковом состоянии. Все сотрудники реанимации и администрация больницы выражают огромную благодарность за оперативную и слаженную работу пожарной службе, МЧС и станции скорой медицинской помощи», — отметили в сообщении.

Спасенные пациенты находятся в тяжелом состоянии, но врачи отметили, что после случившегося дыхательная недостаточность не нарастает. Госпитализированные в ОКБ, больницу №11 и больницу №4 в состоянии средней степени тяжести. Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.