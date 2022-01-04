Скандалы года. Виновники загрязнения воздуха

В конце лета петицию против бесконтрольных выбросов в Рязани подписали около 10 000 горожан. Жители областного центра не первый год жаловались на невыносимую вонь, которая накрывала город. Летом 2021 года горожане оставляли сотни возмущенных комментариев на страницах чиновников всех уровней.

В конце лета петицию против бесконтрольных выбросов в Рязани подписали около 10 000 горожан. Жители областного центра не первый год жаловались на невыносимую вонь, которая накрывала город. Летом 2021 года горожане оставляли сотни возмущенных комментариев на страницах чиновников всех уровней. Жители Шлакового, Турлатова, Горрощи, Кального, Московского шоссе в Рязани жаловались на неприятный запах, затруднение дыхания, зуд кожи, отек слизистых носа и горла, кашель и тошноту.

В течение всего 2021 года рязанские экоактивисты и региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксировали в различных районах города многократные превышения концентрации в атмосфере целой группы вредных веществ: сероводорода, фенола формальдегида, диоксида серы. Иногда содержания опасных химических соединений были в десятки раз выше допустимых значений.

Экологические организации требовали увеличить число стационарных постов для круглосуточного наблюдения за состоянием воздуха и провести проверку крупнейших вредных производств силами Росприроднадзора.

Число постов не увеличилось, а Росприроднадзор вскоре после отставки руководителя его регионального управления Виктора Барабаша инициировал проверку таких предприятий как завод «ТЕХНО», Рязанская нефтеперерабатывающая компания и «Русская кожа».

«Проверка идет, но идет очень тяжело. Я думаю, что до конца октября мы ее закончим, — прокомментировала ход инспекции глава Росприроднадзора Светлана Родионова. — На мой взгляд, руководители должны быть персонально наказаны сразу, а не через годы судебных тяжб компания заплатит штраф или ущерб».

По ее мнению, нужно дисквалифицировать менеджеров, ответственных за загрязнение, и лишить их годовых бонусов.

По предварительным итогам проверки на заводе «ТЕХНО» нашли не только превышение нормативов предельно допустимых выбросов, но и нарушение правил эксплуатации установок очистки газов вкупе с недостоверными данными производственного экологического контроля.

Завод обязали устранить нарушения до 6 декабря.

При проверке АО «Русская кожа» установили, что фактическая степень очистки выбросов ниже указанной в паспорте оборудования, а данные, полученные в результате экологического контроля за 2020 год, недостоверны.

Исправить ситуацию кожзавод попросили до 14 декабря.

Претензии природоохранного ведомства к Рязанскому нефтезаводу уже дошли до суда, правда, суть иска касалась не воздуха, а грязной воды.

Арбитражный суд Рязанской области возбудил производство по иску Приокского управления Росприроднадзора к АО «РНПК» о взыскании ущерба, причиненного реке Листвянке. Сумма претензий — 421,17 млн рублей.

В сточных водах от нефтезавода в реке выявили превышение нормативов по меди, цинку, железу. Правда, представители предприятия объяснили эти загрязнения тем, что городские сточные воды, которые поступают на очистные сооружения РНПК, изначально приходят туда с повышенной концентрацией вредных веществ.

Результаты проверки нефтезавода, касающиеся вредных выбросов в атмосферу, до сих пор не известны, хотя сама инспекция завершилась еще 4 октября.

Десять месяцев сотрудники скопинского Водоканала обещали устранить прорыв водопровода.