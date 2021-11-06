Рязанскому нефтезаводу предъявили иск на 421 миллион рублей за загрязнение Листвянки

Арбитражный суд Рязанской области возбудил производство по иску Приокского управления Росприроднадзора к АО «РНПК» о взыскании ущерба, причиненного реке Листвянке.

Арбитражный суд Рязанской области возбудил производство по иску Приокского управления Росприроднадзора к АО «РНПК» о взыскании ущерба, причиненного реке Листвянке. Его сумма — 421 млн 174 тысячи 790 руб. 32 коп., сообщает «Вид сбоку».

Заседание в суде назначено на 25 ноября, в качестве третьих лиц к делу привлечены в том числе Минприроды области, муниципальный «Водоканал» и природоохранная прокуратура.

Суд уже рассматривает иск Росприроднадзора к нефтезаводу на сумму 63,7 млн рублей за загрязнение реки Листвянки.

Напомним, в сточных водах от нефтезавода в реке выявили превышение нормативов по меди, цинку, железу.