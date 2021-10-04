Глава Росприроднадзора сообщила, когда закончится проверка загрязняющих воздух в Рязани предприятий

«Проверка идет, но идет очень тяжело. Я думаю, что до конца октября мы ее закончим. Там работают передвижные лаборатории», — отметила глава Росприроднадзора.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что проверка предприятий, загрязняющих воздух в Рязани, закончится до конца октября. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости .

«Проверка идет, но идет очень тяжело. Я думаю, что до конца октября мы ее закончим. Там работают передвижные лаборатории», — отметила глава Росприроднадзора.

Она сравнила проверки с игрой в догоняли.

" Я просто не понимаю, как можно делать то, что делается. На мой взгляд, руководители должны быть персонально наказаны сразу, а не через годы судебных тяжб компания заплатит штраф или ущерб", — заявила Радионова. Она считает, что нужно дисквалифицировать менеджеров, ответственных за загрязнение и лишить их годовых бонусов.

Напомним, в конце августа сотрудники Росприроднадзора внепланово проверили работу предприятия «Техно». Глава ведомства Светлана Радионова сообщила о готовности направить в суд материалы для приостановки деятельности завода.