В Рязани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Лаборатория центра отобрала и проанализировала 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам.
В Рязани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в августе. Об этом
Лаборатория центра отобрала и проанализировала 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам. Выяснилось, что уровень загрязнения атмосферы в воздухе в Рязани превышен. Больше всего загрязнений выявили в микрорайоне Строитель.
Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола санитарно-гигиенической нормы не превышало.
Всего за загрязнением следили четыре стационарных поста на подразделениях Росгидромета четыре раза в сутки.