В Рязани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Лаборатория центра отобрала и проанализировала 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам.

В Рязани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в августе. Об этом сообщает рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лаборатория центра отобрала и проанализировала 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам. Выяснилось, что уровень загрязнения атмосферы в воздухе в Рязани превышен. Больше всего загрязнений выявили в микрорайоне Строитель.

Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола санитарно-гигиенической нормы не превышало.

Всего за загрязнением следили четыре стационарных поста на подразделениях Росгидромета четыре раза в сутки.