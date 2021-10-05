\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
10°
Срд, 06
11°
Чтв, 07
ЦБ USD 72.57 -0.35 06/10
ЦБ EUR 84.17 -0.47 06/10
Нал. USD 72.00 / 73.35 16:44
Нал. EUR 83.83 / 84.60 16:23
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
8 956
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 241
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
6 166
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 305
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Активисты опубликовали официальный ответ Росприроднадзора о проверке рязанских предприятий
В ответе говорится о результатах проверки трех рязанских предприятий — завода «ТЕХНО», АО «Русская кожа» и АО «РНПК».

Во вторник, 5 октября, рязанская общественная организация «Дышим чистым» опубликовала ответ из Росприроднадзора. Коллективное требование подписали около 10 тысяч жителей города.

В ответе говорится о результатах проверки трех рязанских предприятий — завода «ТЕХНО», АО «Русская кожа» и АО «РНПК».

На заводе «ТЕХНО» нашли:

  • нарушение правил эксплуатации установок очистки газов;
  • недостоверные данные инвентаризации источников выбросов;
  • превышение нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
  • недостоверные данные производственного экологического контроля.

В отношении юридического и должностного лиц составили протоколы. Заводу необходимо устранить нарушения до 6 декабря 2021 года.

На предприятии АО «Русская кожа» установили, что фактическая степень очистки выбросов, ниже указанной в паспорте оборудования. Также установили, что пылегазоочистное оборудование отсутствует в реестре газоочистных и пылеулавливающих установок завода, программа производственного экологического контроля не соответствует требованиям законодательства, а данные, полученные в результате экологичсекого контроля за 2020 год, недостоверны.

Заводу необходимо устранить нарушения до 14 декабря 2021 года. На юридическое и должностное лица составили протоколы.

На рязанском нефтезаводе внеплановая проверка проводилась с 21 сентября по 4 октября. Вопрос находится на контроле Росприроднадзора.

Полный текст ответа доступен в группе организации «ВКонтакте».

Напомним, сбор подписей в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани активисты организовали в конце августа. Менее чем за две недели обращение подписали около 10 000 рязанцев. Глава Росприроднадзора рассказала, когда закончится проверка загрязняющих воздух в Рязани предприятий