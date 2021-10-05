Активисты опубликовали официальный ответ Росприроднадзора о проверке рязанских предприятий

В ответе говорится о результатах проверки трех рязанских предприятий — завода «ТЕХНО», АО «Русская кожа» и АО «РНПК».

Во вторник, 5 октября, рязанская общественная организация «Дышим чистым» опубликовала ответ из Росприроднадзора. Коллективное требование подписали около 10 тысяч жителей города.

В ответе говорится о результатах проверки трех рязанских предприятий — завода «ТЕХНО», АО «Русская кожа» и АО «РНПК».

На заводе «ТЕХНО» нашли:

нарушение правил эксплуатации установок очистки газов;

недостоверные данные инвентаризации источников выбросов;

превышение нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

недостоверные данные производственного экологического контроля.

В отношении юридического и должностного лиц составили протоколы. Заводу необходимо устранить нарушения до 6 декабря 2021 года.

На предприятии АО «Русская кожа» установили, что фактическая степень очистки выбросов, ниже указанной в паспорте оборудования. Также установили, что пылегазоочистное оборудование отсутствует в реестре газоочистных и пылеулавливающих установок завода, программа производственного экологического контроля не соответствует требованиям законодательства, а данные, полученные в результате экологичсекого контроля за 2020 год, недостоверны.

Заводу необходимо устранить нарушения до 14 декабря 2021 года. На юридическое и должностное лица составили протоколы.

На рязанском нефтезаводе внеплановая проверка проводилась с 21 сентября по 4 октября. Вопрос находится на контроле Росприроднадзора.

Полный текст ответа доступен в группе организации «ВКонтакте».

Напомним, сбор подписей в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани активисты организовали в конце августа. Менее чем за две недели обращение подписали около 10 000 рязанцев. Глава Росприроднадзора рассказала, когда закончится проверка загрязняющих воздух в Рязани предприятий