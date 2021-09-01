Начальник рязанского управления Росприроднадзора покинет пост

Барабаш возглавлял управление Росприроднадзора в Рязанской области последние шесть лет.

В Рязанской области покинет пост заместителя руководителя Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора по Рязанской области Виктор Барабаш. Об этом пишет «Новая газета».



Барабаш возглавлял управление Росприроднадзора в Рязанской области последние шесть лет.

Рязанские общественники требовали уволить его прошлой осенью. Ранее он связал «навозный» запах в Рязани с реконструкцией моста на улице Ленина.