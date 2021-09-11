«Магнит» сообщил итоги лабораторной проверки арбузов в Москве

В торговой сети сообщили, что партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. В сообщении отметили, что компания работает с Роспотребнадзором, а также правоохранительными органами, и предоставляет всю нужную информацию.

В партии арбузов из магазина «Магнит» на улице Совхозной в Москве на обнаружили отклонений в нормах пищевой безопасности. Об этом сообщил « Радио Sputnik ».

В торговой сети сообщили, что партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. В сообщении отметили, что компания работает с Роспотребнадзором, а также правоохранительными органами, и предоставляет всю нужную информацию.

Напомним, в Москве семья отравилась арбузом, погибли два человека: 15-летняя девочка и ее бабушка. Возбуждено уголовное дело. Позже СМИ назвали причину смерти девочки.

Также госпитализировали еще трех человек, проживающих в этом же доме. Поставщик арбузов в «Магнит» прокомментировал отравления.