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В Москве еще трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом
Ранее в больницы доставили двух жительниц других домов на этой улице — женщин 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдались признаки отравления.

Из дома на улице Совхозной с отравлением госпитализировали еще трех человек. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, госпитализировали девочек 12 и 17 лет, а также взрослого 26 лет.

Ранее в больницы доставили двух жительниц других домов на этой улице — женщин 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдались признаки отравления.

Отмечается, что одна из женщин покупала арбуз, но не в «Магните», а в магазине сети «Пятерочка». После того, как она съела арбуз, у нее появились признаки отравления.

Всего с этой улицы за два дня в больницы попали с отравлением девять человек.

Напомним, после отравления погибли два человека: 15-летняя девочка и ее бабушка. Возбуждено уголовное дело. Позже СМИ назвали причину смерти девочки.