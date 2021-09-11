В Москве еще трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом

Ранее в больницы доставили двух жительниц других домов на этой улице — женщин 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдались признаки отравления.

Из дома на улице Совхозной с отравлением госпитализировали еще трех человек. Об этом пишут « Известия ».

По информации издания, госпитализировали девочек 12 и 17 лет, а также взрослого 26 лет.

Ранее в больницы доставили двух жительниц других домов на этой улице — женщин 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдались признаки отравления.

Отмечается, что одна из женщин покупала арбуз, но не в «Магните», а в магазине сети «Пятерочка». После того, как она съела арбуз, у нее появились признаки отравления.

Всего с этой улицы за два дня в больницы попали с отравлением девять человек.

Напомним, после отравления погибли два человека: 15-летняя девочка и ее бабушка. Возбуждено уголовное дело. Позже СМИ назвали причину смерти девочки.