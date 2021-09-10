В Москве два человека погибли из-за отравления арбузом

Пенсионерка и подросток умерли после того, как съели арбуз на семейном ужине. Состояние матери девочки стабилизировали.

В Москве два человека погибли из-за отравления арбузом. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Московская семья из четырех человек купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице. В среду, 8 сентября, ягоду съели во время семейного ужина все, кроме главы семейства. На следующий день 15-летняя девочка, ее бабушка и ее мать почувствовали себя плохо — у них началась рвота. Приехавшие на вызов медики отказались их госпитализировать. К вечеру 9 сентября семья повторно вызвала скорую помощь. На этот раз отравившихся отправили в больницу.

Отмечается, что состояние бабушки и девочки было критическим. Вечером в четверг, 9 сентября, умерла пенсионерка, ее внучка умерла утром в пятницу, 10 сентября. Состояние матери стабилизировали.