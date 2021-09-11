Поставщик арбузов в «Магнит» прокомментировал отравления в Москве

КНХ Каныгин — крупнейший производитель бессемянных арбузов, поставляющий продукцию не только в «Магнит», но и другие сети.

Крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) Каныгин, поставляющее арбузы в магазины «Магнит» в Москве, сотрудничает с сетью в расследовании отравления. Об этом передает ТАСС .

В сообщении отметили, что КНХ Каныгин — крупнейший производитель бессемянных арбузов, поставляющий продукцию не только в «Магнит», но и другие сети.

По данным компании, в Краснодарском крае поставщик собирает около 40 тысяч тонн урожая в год.

«Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы», — отметил глава компании Алексей Каныгин.

Напомним, в Москве семья отравилась арбузом, погибли два человека: 15-летняя девочка и ее бабушка. Возбуждено уголовное дело. Позже СМИ назвали причину смерти девочки.

Также госпитализировали еще трех человек, проживающих в этом же доме.