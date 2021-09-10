В Москве возбудили уголовное дело после смертельного отравления арбузом

Дело возбудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В Москве возбудили уголовное дело после смертельного отравления арбузом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Москве.

Дело возбудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Представители торговой сети «Магнит» рассказали telegram-каналу Baza, что проверят все партии арбузов, поступившие в московский регион. В магазине на Совхозной улице все ягоды снимут с продажи. Представители «Магнита» также отметили, что на прошлой неделе в московских магазинах прошла плановая проверка арбузов, нарушений не нашли.

В сети магазинов проводят внутреннее расследование.

Напомним, московская семья отравилась после того, как съела арбуз из «Магнита». Двоих женщин и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где подросток и ее бабушка скончались.