\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
18°
Сбт, 11
16°
Вск, 12
24°
ЦБ USD 72.76 -0.37 11/09
ЦБ EUR 86.15 -0.32 11/09
Нал. USD 72.40 / 73.60 18:24
Нал. EUR 85.76 / 86.55 18:24
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
Вчера 16:17
1 520
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
Вчера 12:54
1 823
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
Вчера 11:18
1 782
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
Вчера 15:05
1 353
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве возбудили уголовное дело после смертельного отравления арбузом
Дело возбудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В Москве возбудили уголовное дело после смертельного отравления арбузом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Москве.

Дело возбудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Представители торговой сети «Магнит» рассказали telegram-каналу Baza, что проверят все партии арбузов, поступившие в московский регион. В магазине на Совхозной улице все ягоды снимут с продажи. Представители «Магнита» также отметили, что на прошлой неделе в московских магазинах прошла плановая проверка арбузов, нарушений не нашли.

В сети магазинов проводят внутреннее расследование.

Напомним, московская семья отравилась после того, как съела арбуз из «Магнита». Двоих женщин и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где подросток и ее бабушка скончались.