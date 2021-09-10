В Москве возбудили уголовное дело после смертельного отравления арбузом. Об этом
Дело возбудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
Представители торговой сети «Магнит» рассказали telegram-каналу Baza, что проверят все партии арбузов, поступившие в московский регион. В магазине на Совхозной улице все ягоды снимут с продажи. Представители «Магнита» также отметили, что на прошлой неделе в московских магазинах прошла плановая проверка арбузов, нарушений не нашли.
В сети магазинов проводят внутреннее расследование.
Напомним, московская семья отравилась после того, как съела арбуз из «Магнита». Двоих женщин и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где подросток и ее бабушка скончались.