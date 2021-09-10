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Названа причина смерти 15-летней москвички, отравившейся арбузом
Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Это общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

Стала известна причина смерти 15-летней москвички, которая отравилась арбузом. Об этом пишет «КП» со ссылкой на источник в следствии.

По словам источника, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Издание отметило, что это общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

Причины такого сбоя установит экспертиза. Заключение о смерти бабушки девочки будет готово в ближайшее время.

Отмечается, что первой симптомы отравления почувствовала именно пенсионерка. Врачи приезжали к ней на вызов, рекомендовали госпитализацию, но пациентка отказалась.

Семья позвонила в скорую спустя три часа, чтобы вызвать врачей ребенку. На момент вызова госпитализация не требовалась. Через несколько часов по этому же адресу поступил вызов скорой помощи к матери. Женщину госпитализировали. Вечером две бригады выехали из-за ухудшения самочувствия бабушки и подростка, их доставили в стационары.

После смерти дочки и мамы выжившая женщина покинула больницу.Кроме того, издание сообщает, что по состоянию на 20:00 10 сентября в многоэтажке, где проживала семья, работали санитарные службы. Еще двух детей госпитализировали с симптомами отравления, но в этот раз не из-за арбуза. Устанавливается источник отравления.

Напомним, после произошедшего возбудили уголовное дело.