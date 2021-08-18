Скончалась 16-летняя девушка, которую сбил пьяный водитель в Шацком районе

Смертельное ДТП произошло в ночь с 7 на 8 августа. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении. Погиб 17-летний пешеход, 16-летняя девушка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.

Скончалась 16-летняя девушка, которую сбил пьяный водитель в Шацком районе. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

По информации собеседницы, девушка умерла 16 августа.

«Для всех это потрясение, все надеялись и молились, чтобы она осталась жива, чтобы хотя бы этот ребенок жил», — отметила девушка. По ее словам, после ДТП 16-летний подросток была в коме.

Собеседница добавила, что многие опасались, что детей будут делать виноватыми, поскольку они гуляли поздно ночью. «Многие писали об аварии, погибшем юноше, проверках, но ни слова, что девочка с тяжелыми травмами в коме», — отметила она.

Смертельное ДТП произошло в ночь с 7 на 8 августа. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении. Погиб 17-летний пешеход, 16-летняя девушка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Виновника арестовали.