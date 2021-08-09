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Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП с подростками в Шацком районе
ДТП произошло в ночь на 8 августа на 5 километре дороги Лесное Конобеево — Завидное — Кермись. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении.

Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с подростками в Шацком районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ДТП произошло в ночь на 8 августа на 5 километре дороги Лесное Конобеево — Завидное — Кермись. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении.

Погиб 17-летний пешеход, 16-летняя девушка получила травмы, с которыми ее доставили в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по пункту, а части 4 статьи 264 УК Р. Ф. Водителя иномарки задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прокуратура организовала проверку по факту нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время. По результатам которой дадут оценку действиям родителей, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.