В Шацке автомобиль въехал в компанию подростков, есть погибший

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа. Как сообщает автор поста, мужчина в нетрезвом состоянии ехал на большой скорости и сбил двоих подростков — парня и девушку. Третьего подростка не задело.

В Шацке автомобиль въехал в компанию подростков. Пост об этом в воскресенье, 8 августа, разместили в социальных сетях.

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа. Как сообщает автор поста, мужчина в нетрезвом состоянии ехал на большой скорости и сбил двоих подростков — парня и девушку. Третьего подростка не задело.

В результате от полученных травм 17-летний парень скончался на месте. Девушка находится в реанимации.

«Это произошло между Лесным Конобеево и Алеменево. Этот мужчина ехал пьяный и на большой скорости сбил двоих детей, один чудом не попал ему под колеса. Это не первый случай, когда он в нетрезвом виде садился за руль, уже разбивал машину, бывший сотрудник полиции”, — пишет автор.