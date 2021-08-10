Суд арестовал на два месяца сбившего насмерть подростка в Шацком районе

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 октября.

Суд арестовал на два месяца сбившего насмерть подростка в Шацком районе. Об этом во вторник, 10 августа, РЗН. инфо сообщили в местном суде.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 октября.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 8 августа на 5 километре дороги Лесное Конобеево — Завидное — Кермись. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении. Погиб 17-летний пешеход, 16-летняя девушка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.