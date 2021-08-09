Подростков в Шацком районе сбил житель Москвы

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Подробности приводит региональное управление МВД.

Появились подробности смертельного ДТП в Шацком районе. Об этом в понедельник, 9 августа, РЗН. инфо сообщили в региональном управлении МВД.

Авария случилась в воскресенье, 8 августа, примерно в 0:55 на 5-м километре автодороги «Польное Конобеево — Кермись”. По предварительной информации, пьяный 52-летний житель Москвы на KIA Sportage сбил 17-летнего жителя Пронска и 16-летнюю жительницу Щербинки.

От полученных травм парень скончался на месте ДТП. Вторую пострадавшую госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее информация о трагедии появилась в социальных сетях.