Знакомая погибшего в ДТП 17-летнего рязанца рассказала подробности трагедии

В ночь с 7 на 8 августа в них на большой скорости влетел автомобиль без включенных фар. Удар пришелся на двух детей, третий чудом остался цел.

Знакомая погибшего в ДТП 17-летнего рязанца рассказала подробности трагедии РЗН.инфо. По ее словам, подростки приехали в деревню в Шацком районе на летние каникулы. В ночь с 7 на 8 августа в них на большой скорости влетел автомобиль без включенных фар. Удар пришелся на двух детей, третий чудом остался цел.

«Водитель врезался в двух детей, несмотря на то, что у них были включены фонарики на телефонах. Двое водителей, проезжающие мимо, остановились. Один из них нашел детей в кустах, они лежали недалеко друг от друга. У Тимофея уже не было признаков жизни, Оксана дышала и иногда издавала звуки. Приехали полиция, скорая, Тимофею диагностировали смерть на месте, Оксану отправили на вертолете в Рязань», — рассказала собеседница.

Рязанка отметила, что водитель находился в нетрезвом состоянии, в машине у него обнаружили спиртное. Она заявила, что это не первый раз, когда мужчина садился за руль пьяным.

«Водитель не раз уже садился за руль в нетрезвом состоянии. Самое страшное, что в 2012—2013 году он разбил свою машину почти в этом же месте в 100-200 метрах, а сам остался цел. По словам знакомых, этот человек работал в полиции. Видимо, поэтому ему было все равно, в каком состоянии ему садится за руль. Эта поездка оказалась трагической, мы все надеемся, что она была для него последней», — подчеркнула девушка.

Собеседница добавила, что у матери погибшего подростка осталось двое детей. В текущем году он закончил первый курс колледжа и приехал погостить к родителям. Попавшая в ДТП вместе с ним девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации, за ее жизнь борются врачи. м

Прокуратура взяла расследование на контроль.