\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
11°
Вск, 10
11°
Пнд, 11
11°
ЦБ USD 71.99 -0.3 09/10
ЦБ EUR 83.12 -0.49 09/10
Нал. USD 71.50 / 72.75 09:51
Нал. EUR 82.80 / 83.70 16:38
Новости
Публикации
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
2 110
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
2 171
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
12 381
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
8 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мать пропавшей рязанки не комментирует ситуацию с поисками дочери
У Наталии Кошелевой заключен контракт с Россией-1. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой не стала давать комментарии о пропаже дочери.

У Наталии Кошелевой заключен контракт с Россией-1. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Согласно ему мать Елены Логуновой не имеет право сообщать о ходе расследования другим СМИ.

Напомним, в субботу, 9 октября, в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям. Также найдены джинсы.

Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.