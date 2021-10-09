Мать пропавшей рязанки не комментирует ситуацию с поисками дочери
У Наталии Кошелевой заключен контракт с Россией-1. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой не стала давать комментарии о пропаже дочери.
У Наталии Кошелевой заключен контракт с Россией-1. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Согласно ему мать Елены Логуновой не имеет право сообщать о ходе расследования другим СМИ.
Напомним, в субботу, 9 октября, в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям. Также найдены джинсы.
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.