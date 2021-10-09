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В Рязани возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, в Рязани добровольцы возобновили поиски пропавшей матери двоих детей Елены Логуновой.

В субботу, 9 октября, в Рязани добровольцы возобновили поиски пропавшей матери двоих детей Елены Логуновой. Рязанцы собрались в 11:00 около заправки Shell на 193-м км трассы М5 «Урал».

По информации корреспондента РЗН. инфо с места сбора людей, на поиски пришли около 50 человек.

Напомним, ранее о возобновлении поисков сообщила Наталия Кошелева, мать пропавшей девушки. Планируется пройти по тем местам, которые отметила в ходе собственного расследования частный детектив Екатерина Шумякина.