Поиски пропавшей рязанки Логуновой начались на Сысоевском кладбище
Волонтеры в субботу, 9 октября, отправились туда после того, как прочесали лесополосу на 193-м км трассы М5 «Урал».
Поиски пропавшей рязанки Логуновой начались на Сысоевском кладбище. Волонтеры в субботу, 9 октября, отправились туда после того, как прочесали лесополосу на 193-м км трассы М5 «Урал».
Организаторы договариваются с администрацией кладбища на проведение поисков на его территории, сообщает корреспондент РЗН. инфо. Следующая точка поисков — водоем поблизости.
Напомним, ранее частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову
На месте поисков волонтеры нашли кожаную сумку.