На месте поисков Елены Логуновой нашли кожаную сумку
На месте поисков Елены Логуновой нашли кожаную сумку. Поиски возобновились в субботу, 9 октября.
На месте поисков Елены Логуновой нашли кожаную сумку. Добровольцы возобновили поиски пропавшей рязанки на 193-й км трассы М5 «Урал».
Место находки зафиксировали на карте, чтобы потом передать следствию.
Также корреспондент с места поисков сообщает, что нашли много мусорных мешков, остановили всю поисковую группу и проверяли содержимое.
Напомним, частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.