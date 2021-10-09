На месте поисков пропавшей рязанки нашли женские джинсы
На месте поисков пропавшей Елены Логуновой в субботу, 9 октября, волонтеры нашли женские джинсы. Они лежали за территорией кладбища возле проезжей части.
На месте поисков пропавшей Елены Логуновой в субботу, 9 октября, волонтеры нашли женские джинсы. Они лежали за территорией кладбища возле проезжей части.
Мать Елены Логуновой подходила посмотреть, но не смогла определить, могли ли они принадлежать ее дочери.
На карте поиска отметили точку находки. На место вызвали следователей.
Напомним, в субботу, 9 октября, в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.