Детектив рассказала, где следует искать пропавшую Елену Логунову
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову. Об этом она рассказала в субботу, 9 октября, во время новых поисков женщины.
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову. Об этом она рассказала в субботу, 9 октября, во время новых поисков женщины.
Шумякина рассказала, что пропавшую девушку нужно искать на территории сысоевского кладбища: в оврагах, прудах и территории вокруг.
Детектив пояснила, что даст комментарии уже после завершения поисков.
Напомним, в Рязани 9 октября возобновились поиски 26-летней рязанки Елены Логуновой. На месте около 50 добровольцев.