Детектив рассказала, где следует искать пропавшую Елену Логунову

Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову. Об этом она рассказала в субботу, 9 октября, во время новых поисков женщины.

Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову. Об этом она рассказала в субботу, 9 октября, во время новых поисков женщины.

Шумякина рассказала, что пропавшую девушку нужно искать на территории сысоевского кладбища: в оврагах, прудах и территории вокруг.

Детектив пояснила, что даст комментарии уже после завершения поисков.

Напомним, в Рязани 9 октября возобновились поиски 26-летней рязанки Елены Логуновой. На месте около 50 добровольцев.

На месте поисков нашли кожаную сумку.