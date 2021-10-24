Жители Лесного рассказали, что на заводе «Эластик» уже были взрывы с жертвами

Родственники погибших при взрыве в цеху завода «Эластик» в рязанском поселке Лесной рассказали, что это не первое ЧП в истории завода, сообщает «КП-Рязань».

Родственники погибших при взрыве в цеху завода «Эластик» в рязанском поселке Лесной рассказали, что это не первое ЧП в истории завода, сообщает «КП-Рязань».

«И до этого случались аварии, на которых гибли люди. Последняя была в июне 1982 года, когда погибли восемь человек — взрыв слышали даже в поселке. Ранее тоже были взрывы, но гибли один-два человека. Сегодня отыгрались за все годы, — рассказал один из жителей. — Естественно, об этом в советских газетах не писали…».

Близкие погибших рассказали, что на предприятии извлекали порох из старых снарядов, смешивали с маслом и отправляли на карьеры для проведения взрывных работ. В таком виде при транспортировке порох безопасен, а чтобы его взорвать, применяется специальная система детонации.

«Там все было в порохе, уборку делали нечасто. Мужья приходили домой, а мы этот порох вытряхивали из ботинок. То, что произошло сегодня, рано или поздно должно было случиться. Мужей уже не вернуть, но мы хотим, чтобы руководство завода посадили за решетку надолго», — поделились вдовы.

На пожаре, который произошел 22 октября, погибла 47-летняя Елена Тулякова. Она была мастером на производстве. Как сообщили «КП-Рязань» родственники погибшей женщины, в 80-х годах на территории этого завода прогремел взрыв, и тогда погибла мать Елены. Таким образом, женщина трагически повторила ее судьбу.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.

Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».