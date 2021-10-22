В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧП ввели с 22 октября до особого распоряжения в связи со взрывом в производственном цехе ООО «Разряд».

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов.

Режим ЧП ввели с 22 октября до особого распоряжения в связи со взрывом в производственном цехе ООО «Разряд».

«Страшная трагедия унесла жизни 16 наших земляков, поиски одного до сих пор продолжаются. В районе организован оперативный штаб, на месте работают МЧС, правоохранительные органы, в том числе следственный комитет. Людям оказывается медицинская помощь и необходимая психологическая поддержка. Семьям погибших будет оказана социальная поддержка», — говорится в сообщении главы администрации Шиловского района.

Напомним, понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.