\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
10°
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 70.11 / 71.25 17:13
Нал. EUR 81.61 / 82.30 17:13
Новости
Публикации
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
Вчера 16:36
634
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
Вчера 12:13
764
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
12 438
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
8 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации
Режим ЧП ввели с 22 октября до особого распоряжения в связи со взрывом в производственном цехе ООО «Разряд».

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов.

Режим ЧП ввели с 22 октября до особого распоряжения в связи со взрывом в производственном цехе ООО «Разряд».

«Страшная трагедия унесла жизни 16 наших земляков, поиски одного до сих пор продолжаются. В районе организован оперативный штаб, на месте работают МЧС, правоохранительные органы, в том числе следственный комитет. Людям оказывается медицинская помощь и необходимая психологическая поддержка. Семьям погибших будет оказана социальная поддержка», — говорится в сообщении главы администрации Шиловского района.

Напомним, понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.