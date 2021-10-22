Любимов объявил 25 октября днем траура в Рязанской области

Взрыв произошел утром в пятницу, 22 октября, когда 17 рабочих заступили на смену. Все погибли.

Губернатор Николай Любимов заявил, что 25 октября будет объявлен днем траура в Рязанской области. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

В этот день отменят все развлекательные мероприятия. на зданиях госорганов, администраций городов, районов, поселков приспустят флаги должны быть приспущены.

«В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения», — сообщил глава региона.

Решение связано с трагедией в Шиловском районе, где 17 человек погибли из-за взрыва на заводе.

Взрыв произошел утром в пятницу, 22 октября, когда 17 рабочих заступили на смену. Все погибли. Ранее был опубликован список сотрудников завода.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».