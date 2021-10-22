Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по миллиону

При взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе погибли 16 человек. Еще один скончался в больнице. Всего умерли 17 сотрудников, заступивших на смену.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».

«Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей», — написал глава региона.

Любимов отметил, что нам месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе погибли 16 человек. Еще один скончался в больнице. Всего умерли 17 сотрудников, заступивших на смену.

25 октября будет объявлен днем траура в Рязанской области.