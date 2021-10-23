Названа предварительная причина взрыва на заводе в Шиловском районе

Замыкание в конвейерной ленте, по предварительным данным, привело к взрыву в цехе завода ООО «Разряд» в Рязанской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Замыкание в конвейерной ленте, по предварительным данным, привело к взрыву в цехе завода ООО «Разряд» в Рязанской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В ходе изучения причин взрыва было предварительно установлено, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации.

Напомним, при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» Шиловского района 22 октября погибли 17 человек. Информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.